"Уфа" подала апелляцию на желтую карточку Йокича

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб отправил апелляцию в РФС на желтую карточку Бояну Йокичу, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:2). В то же время согласно регламенту соревнований, Контрольно-дисциплинарный комитет не может отменить предупреждение. КДК способен отменять только красные карточки. И то, только после соответствующего решения Контрольно-квалификационной комиссии.

– Мы отправили запрос на отмену предупреждения Йокича в матче со "СКА-Хабаровск", – заявил Газизов. – Считаем, что наказание было вынесено ошибочно. Посмотрим, что скажут эксперты.

– Хотелось бы в полном составе подойти к предстоящему матчу с "Рубином", который многое значит для "Уфы"?

– Согласен, матч с соседями важен для нас. Есть хорошее многолетнее дерби в хоккее, и было бы здорово, чтобы принципиальное соперничество появилось и в футболе. Это добавляет красок и дополнительную мотивацию играм. С нетерпением ждем понедельника и будем играть на победу.

Ранее стало известно, что "Амкар" также отправил апелляцию на желтую карточку Брайана Идову, полученную в игре этого же тура со "Спартаком" (0:0). (Евгений БЕЛОУСОВ)