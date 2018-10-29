"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Рубином"

"Спартак" призвал собственных болельщиков соблюдать правила поведения на игре 12-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет сегодня, 29 октября, на "Казань Арене".

"Во избежание трудностей с проходом на трибуны просим красно-белых болельщиков прибывать на матч заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за три часа до стартового свистка. Кассы для поклонников "Спартака" уже открыты.



Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения.



В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - говорится в сообщении на официальном сайте "Спартака".

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)