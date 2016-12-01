15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Матч с "Амкаром" нужно было переносить не на три часа раньше, а на три месяца позже"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов считает, что 17-й тур чемпионата России нужно было перенести на весну. Он отметил, что игрокам трудно показывать качественный футбол, а болельщикам не очень комфортно находиться на трибунах.

Напомним, что 5 декабря "Оренбург" сыграет в Перми с "Амкаром". В городе ожидается около 16 градусов мороза. Из-за погодных условий начало матча было сдвинуто на 16.00 по местному времени.

- Матч с "Амкаром" нужно было переносить не на три часа раньше, а на три месяца позже, - сказал Евдокимов. - При этом это касается не только этой встречи, но и всего заключительного тура года. Зимние туры нужно проводить в южных городах или там, где погода позволяет играть. В декабре на морозе игрокам трудно показывать качественный футбол, а болельщикам не очень комфортно находиться на трибунах. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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miheyitsokay

интересно сколько человек придет в 16-00 в понедельник

17:05

streletc1783

Так внесите это в регламент!Подымите волну - клубы же этот регламент подписали? А Зачем?

16:50

wazo89

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

16:12

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