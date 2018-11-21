На встрече с Федуном фанаты "Спартака" потребовали продать Глушакова

Во вторник, 20 ноября, состоялась встреча владельца "Спартака" Леонида Федуна и вице-президента клуба Наиля Измайлова с представителями фан-движений.

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали боссам красно-белых свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.

С последним тезисом Федун и Измайлов согласились, сообщив, что в скором времени в руководстве не исключены изменения.

Собравшимся обещана новая встреча. (Вячеслав Короткин)