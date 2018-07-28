Массимо Каррера: "Спартак" не позволил ничего создать "Оренбургу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые не позволили "Оренбургу" создать моменты у своих ворот. Встреча 1-го тура РПЛ между этими командами проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0.

- Ранний гол не повлиял на этот матч, - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер". - "Оренбург" продолжил играть в обороне, а мы не находили пространства. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но и не позволили ничего создать сопернику.

Дебютанты провели хороший матч, будто бы они давно играют в стартовом составе. Выпустил Ташаева, чтобы воспользоваться его скоростью на фланге. Счет 1-0? Я всегда говорю, что буду доволен, если мы сыграем 30 матчей с подобным счетом.

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