Когда Ещенко вернется в основу? Отвечает защитник "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прихрамывал после матча 8-го тура молодежного первенства против ЦСКА (2:1). 34-летний россиянин отыграл все 90 минут.

– Что тут комментировать – победили, – сказал Ещенко.

– Есть понимание, когда вернетесь в основу?

– Когда вернут, тогда вернут.

– Что с ногой? Ушиб?

– Думаю, связки потянул немного. (Андрей Михайлов)

Напомним, Ещенко и полузащитник красно-белых Денис Глушаков не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

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