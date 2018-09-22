Молодежка "Спартака" обыграла ЦСКА, Глушаков и Ещенко отыграли все 90 минут

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 2:1 .В составе красно-белых отличились Даниил Петрунин и Данила Прошляков. За армейцев забил Данила Янов.

В составе красно-белых с первых минут встречу вышли хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Оба провели на поле все 90 минут.

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, Ещенко и Глушаков поставили лайки записям об этом в Инстаграме.

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).

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8-й тур

ЦСКА - "Спартак" (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Петрунин, 6 (0:1). Прошляков, 61 (0:2). Янов, 85 (1:2).

ЦСКА: Кырнац, Попов (Елеев, 22. Савинов, 77), Олейников, Захаров (Карпов, 55), Матвийчук, Маклаков, Анисимов (Марадишвили, 56), Тикнизян, Пухов (Конюхов, 64), Жиронкин (Янов, 71).

"Спартак" (Москва): Поплевченков (Шитов, 46), Ещенко, Лихачев (Мохбалиев, 46), Петрунин (Моргунов, 56), Сазонов, Митрога (Еременко, 46), Глушаков, Мазуров (Прошляков, 52), Маркитесов (Репях, 77), Данилин (Бакалюк, 83), Лопатин.

Предупреждения: Лихачев, 34. Сазонов, 39. Глушаков, 48. Елеев, 68.

Удаление: Олейников, 18.

Судья: Харин (Вологда).

22 сентября. Москва. Стадион "Октябрь".

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