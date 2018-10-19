Дмитрий Скопинцев: "Фернандеш - не Криштиану. К нему не готовились"

Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев после поражения от "Локомотива" в одиннадцатом туре РПЛ (1:2) заявил, что счет не по игре.
- Как забили ответный гол так быстро?
- Это характер нашей команды. Не выключаемся из игры, несмотря на счет. Дальше будем побеждать.
- Бремя лидера чувствуете?
- Даже не думаю об этом, как и вся команда.
- "Локомотив" заслужил победу?
- Счет не по игре, считаю. Мы не должны были проигрывать.
- Карпин не бушевал в раздевалке?
- Он все спокойно воспринимает.
- Фернандеш получилось удержать. Была какая-то специальная задача?
- Никто ни к кому не готовился. Фернандеш же - не Криштиану?
- Когда в основную сборную?
- Как бог даст! (Ярослав Сусов)
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