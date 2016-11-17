Велика вероятность, что решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА по "делу Романа Еременко" станет известно в пятницу. Во всяком случае, в УЕФА ожидают, что это случится именно завтра, но не подтверждают на 100 процентов.
Кроме того, специально для "СЭ" в Ньоне, где находится штаб-квартира Союза европейских футбольных ассоциаций, уточнили, что вердикт КЭДК сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте УЕФА.
10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне на слушаниях по делу 29-летнего игрока ЦСКА и сборной Финляндии присутствовали юрист армейского клуба Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.
Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА. (Александр БОБРОВ)
"Дело Еременко": полная секретность //
"Дело Еременко". Как прошло заседание УЕФА //
Судный день Романа Еременко. Предыстория дела к заседанию УЕФА
Leonza17
Наверное-раз все молчат.
20:31
Leonza17
Да наркоман он.
20:26
KapMaH
Не уступил место бабушке в метро.
20:00
ak-09
Похоже УЕФА в тупике.Заварили кашу,что-то,видать не срослось и теперь не знают,как из этой ситуации выйти.
19:57
stuart_parsley
diskmen Знаите,а я свою версию озвучу.Игра на тотализаторе.Вдруг отгадаю. 19:39___________ Поставил, что гол Байеру забьет?
19:49
_Я_против_Астротерфа_
есть маза что это кокос...
19:43
diskmen
Знаите,а я свою версию озвучу.Игра на тотализаторе.Вдруг отгадаю.
19:39
shpasic
может, у него тяжёлый недуг, и повышенные нагрузки могут довести его до пожизненной больничной койки? но благодаря слаженным действиям УЕФА и ЦСКА бывшего футболиста всё-таки удастся спасти! и фельдшер из соседнего двора получит свой очередной орден.
18:34
Новоуепинни
УЕФА, что ж вы тянете коня за яйца!!!
18:31
Новоуепинни
Че-то измельчали журналисты. В Англии уже через 5 минут все бы все знали, побазарили с источниками на условиях анонимности. Типа УЕФА "официально не подтверждает инфу но и не отрицает". А тут неделю ждут пресс-релиза или когда ЦСКА сам соизволит сообщить ))
18:31