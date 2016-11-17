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"Дело Еременко":
УЕФА сначала уведомит ЦСКА,
а затем опубликует решение

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман ЕРЕМЕНКО. Фото REUTERS
Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман ЕРЕМЕНКО. Фото REUTERS
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Велика вероятность, что решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА по "делу Романа Еременко" станет известно в пятницу. Во всяком случае, в УЕФА ожидают, что это случится именно завтра, но не подтверждают на 100 процентов.

 
Сегодня. Ньон. Роман ЕРЕМЕНКО (справа) и Марко ТРАБУККИ (второй слева)."Дело Еременко": полная секретность

Кроме того, специально для "СЭ" в Ньоне, где находится штаб-квартира Союза европейских футбольных ассоциаций, уточнили, что вердикт КЭДК сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте УЕФА. 

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне на слушаниях по делу 29-летнего игрока ЦСКА и сборной Финляндии присутствовали юрист армейского клуба Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА. (Александр БОБРОВ)

"Дело Еременко": полная секретность //
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Судный день Романа Еременко. Предыстория дела к заседанию УЕФА

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Leonza17

Наверное-раз все молчат.

20:31

Leonza17

Да наркоман он.

20:26

KapMaH

Не уступил место бабушке в метро.

20:00

ak-09

Похоже УЕФА в тупике.Заварили кашу,что-то,видать не срослось и теперь не знают,как из этой ситуации выйти.

19:57

stuart_parsley

diskmen Знаите,а я свою версию озвучу.Игра на тотализаторе.Вдруг отгадаю. 19:39___________ Поставил, что гол Байеру забьет?

19:49

_Я_против_Астротерфа_

есть маза что это кокос...

19:43

diskmen

Знаите,а я свою версию озвучу.Игра на тотализаторе.Вдруг отгадаю.

19:39

shpasic

может, у него тяжёлый недуг, и повышенные нагрузки могут довести его до пожизненной больничной койки? но благодаря слаженным действиям УЕФА и ЦСКА бывшего футболиста всё-таки удастся спасти! и фельдшер из соседнего двора получит свой очередной орден.

18:34

Новоуепинни

УЕФА, что ж вы тянете коня за яйца!!!

18:31

Новоуепинни

Че-то измельчали журналисты. В Англии уже через 5 минут все бы все знали, побазарили с источниками на условиях анонимности. Типа УЕФА "официально не подтверждает инфу но и не отрицает". А тут неделю ждут пресс-релиза или когда ЦСКА сам соизволит сообщить ))

18:31

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