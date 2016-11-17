Велика вероятность, что решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА по "делу Романа Еременко" станет известно в пятницу. Во всяком случае, в УЕФА ожидают, что это случится именно завтра, но не подтверждают на 100 процентов.

Кроме того, специально для "СЭ" в Ньоне, где находится штаб-квартира Союза европейских футбольных ассоциаций, уточнили, что вердикт КЭДК сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте УЕФА.

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне на слушаниях по делу 29-летнего игрока ЦСКА и сборной Финляндии присутствовали юрист армейского клуба Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА. (Александр БОБРОВ)

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