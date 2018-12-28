ЦСКА и "Краснодар" выдвинули Дюкова на пост президента РФС

По данным "СЭ", ПФК ЦСКА и ФК "Краснодар" выдвинули кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на выборы главы РФС.

В настоящее время Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола. Также он занимает должность председателя правления и генерального директора ПАО "Газпромнефть".

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы союза исполняет руководитель РПЛ Сергей Прядкин. Выборы состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции РФС 22 февраля 2019 года.

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется