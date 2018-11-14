Анзор Кавазашвили: "Рианчо – большой нахал. Он присваивает себе то, чего не совершал"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" высказывания бывшего тренера красно-белых Рауля Рианчо в интервью нашему изданию.

После отставки Массимо Карреры Рианчо исполнял обязанности главного тренера красно-белых с 22 октября по 12 ноября. Под его руководством москвичи провели шесть официальных матчей: по две победы, ничьи и поражения. Рианчо уволен в понедельник после назначения Олега Кононова, который раньше возглавлял тульский "Арсенал".

– Рианчо сообщил "СЭ", что от него в качестве и.о. главного тренера "Спартака" руководство требовало оградить футболистов от негатива и добиться хороших результатов. Рауль считает, что справился с задачей. Согласны?

– Рианчо решил, что сумел за короткий период времени успокоить игроков, и вернуть их в привычный ритм работы? – сказал Кавазашвили. – И все благодаря ему? Для того, чтобы делать такие заявления, нужно иметь или очень большой нахальство, или очень большую смелость – ведь человек берет на себя то, чего не совершал.

– Вы считаете, что все было наоборот?

– А что он сделал-то? Рианчо всегда находился на вторых ролях в тренерских штабах разных клубов. Тут испанец вдруг стал главным, набрал всего одно очко в чемпионате, опустился на девятое место. И он говорит, что ему удалось стабилизировать команду и убрать негатив? Пропустили всех конкурентов вперед, скоро, не дай бог вылетим еще… Хорошо, что сейчас пришел Кононов, может, он как раз и стабилизирует коллектив. Я просто удивляюсь, откуда такие люди как Рианчо берутся и так смело заявляют, что они все могут и все делают. Если бы он сказал, что постарался сгладить ситуацию внутри раздевалки после ухода Карреры, я бы понял. Но брать присваивать себе заслуги, которых и не было – перебор. (Иван Торопцев)