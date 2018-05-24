"Анжи": "Написали письмо Алаеву и Прядкину, что готовы играть в РФПЛ, если кто-то снимется"

"Анжи" направил в РФС письмо, в котором выразил готовность заменить "Амкар" в следующем сезоне. Ранее появилась информация о том, что пермяки могут сняться с чемпионата из-за финансовых проблем или переехать в Нижний Новгород. Напомним, "Анжи" проиграл в стыковых матчах "Енисею", а "Амкар" победил в "стыках" "Тамбов".

- Наш клуб действительно направлял письмо на имя Алаева А.А. и Прядкина С.Г. В письме мы заявили о готовности ФК "Анжи" принять участие в чемпионате России среди команд РФПЛ в сезоне- 2018/19 в случае, если какой-либо из клубов не пройдет процедуру лицензирования и не получит разрешение на участие в новом сезоне. "Анжи" соответствующую процедуру прошел успешно и такую лицензию имеет, - сообщили корреспонденту "СЭ" в пресс-службе махачкалинского клуба . (Виталий АЙРАПЕТОВ)