Андрей Ещенко - о роли Карреры в чемпионстве: "Тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что не стоит переоценивать роль Массимо Карреры в завоевании чемпионского титула в 2017 году. Он не понимает, почему болельщики настроились против команды после увольнения итальянца.

– Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку, – цитирует официальный сайт "Спартака" Ещенко. – Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба – отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с "Лестером" раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился – во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет.