Андрей Ещенко: "За что благодарить болельщиков? За оскорбления?"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил разочарование тем, как изменилось отношение ряда фанатов к команде после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера. Он считает, что игроки не заслужили такого отношения.

– Смешно читать, как люди на полном серьезе обсуждают, будто ОПГ "Ромашка" снимает тренеров, что мы играем только ради денег, что игрокам наплевать на "Спартак", – цитирует официальный сайт красно-белых Ещенко. – С чего они все это взяли?! Как они верят, что мы специально проигрывали? Что не хотели попасть в Лигу чемпионов? Такое мнение может быть только у глупых людей.

– Получается, для части фанатов важнее судьба Карреры, чем судьба "Спартака"?

– Выходит, так. А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой – и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать.

"Спартак" не может все время выигрывать: так не бывает. Кто-то не добежал, кто-то ошибся – мы все живые люди. Ну так вы нас поддержите, помогите. Придумайте заряды новые, баннеры. Как было в чемпионский сезон. Дайте задора пацанам, чтобы у нас было еще больше сил и самоотдачи. Нам нужно объединиться. Тем более что у команды новый тренер.

А когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя. Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей. За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится.

Мне вообще кажется, что эта истерия подогревается кем-то искусственно. Кому это нужно? Могу только догадываться. К журналистам это, кстати, тоже относится. Пишут так, будто изнутри все знают. Но на самом деле опираются только на слухи. Или осознанно врут, что еще хуже.