Андрей Ещенко: "За что отправили в дубль? За лайк"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью пресс-службе клуба рассказал, почему прежний главный тренер команды Массимо Карреры отправил его в дубль вместе с полузащитником Денисом Глушаковым. Он подтвердил версию о том, что игроки попали в немилость из-за поставленных лайков под сообщениями с критикой тренера.
– За что вас все-таки отправили в дубль?
– За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить".
– То есть лайк был поводом?
– Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?
– С учетом последних событий – пересмотрели свое отношение к социальным сетям?
– Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-02-andrey_yeshchenko_dumal_zoloto_vyigral_spartak_okazalos__karrera/