Андрей Ещенко: "Это что же получается, игроки "Спартака" не хотели выиграть Кубок?!"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что красно-белые обязаны были в прошлом сезоне выигрывать Олимп - Кубок России. Также в интервью пресс-службе клуба он выразил мнение о новом формате турнира.

– Думаю, двухматчевые противостояния в четвертьфиналах и полуфиналах – это плюс для всего турнира, – отметил Ещенко. – Элемент случайности теперь не столь велик. Больше вероятность, что в финале встретятся команды, по-настоящему достойные трофея.

– "Спартак" обязан брать Кубок?

– Мы и в прошлом сезоне должны были его брать! Но случилась нелепая потеря концентрации, не забили свои моменты – и в результате поплатились. В итоге финал выиграла команда, которой сегодня уже не существует…

Удивляют разговоры, что в матче с "Тосно" мы якобы "плавили" тренера. Это что же получается, футболисты не хотели выиграть Кубок?! Если так, то мы, наверное, и в чемпионский сезон кого-то плавили, когда проиграли "Крыльям" 0:4… Конечно, каждый вправе высказывать свое мнение, но подобные вещи могут говорит только те, кто не особо разбирается в футболе. К промаху Глушакова, про который любят вспоминать, это тоже относится.