Вячеслав Грозный: "По-прежнему считаю, что "Спартак" станет чемпионом"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" Вячеслав Грозный в преддверии матча 15-го тура чемпионата России между этими командами отметил, что соперники достойны друг друга. По словам наставника, москвичи умеют дожимать более слабого оппонента.

– В Грозном вы запомнились своей лезгинкой. Появится ли сегодня повод для танца у Рашида Рахимова?

– А почему нет? Допускаю, что увидим такой танец. Рахимов – очень серьезный специалист, при нем "Терек" здорово выглядит. Правда, и "Спартак" не лыком шит.

– Вы даже высказали уверенность, что красно-белые станут чемпионами.

– Поверьте, не погорячился. По-прежнему так считаю. Чемпионские команды не теряют очки с более слабыми соперниками – дожимают, берут свое по максимуму. Нынешние спартаковцы умеют терпеть и играют до конца.

– Есть некое противоречие в ваших словах. Какого же результата ожидаете в Грозном?

– Матч на три исхода. "Спартаку" точно придется тяжело. "Терек" в следующем сезоне сыграет в еврокубках. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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