Валерий Петраков: "Шансов у "Томи" остаться в премьер-лиге почти нет"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) отметил, что игроки команды не сильно испугались переполненных трибун, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что томичи до последнего тура будут играть с полной самоотдачей.

– Сегодня ваши ребята впервые в жизни играли при 42 тысячах зрителей. Не "прибило" их это обстоятельство?

– Когда мы только прибыли на стадион и вошли в раздевалку, вы не представляете, какой у них вид был! Я им в шутку даже сказал: "Почти такая же, как у нас в Томске, не переживайте!". Конечно, игроков нужно было готовить прежде всего психологически, я предупреждал их. Но вроде бы мы, повторю, не сильно испугались.

– Надежды на выживание в премьер-лиге уже нет?

– Наверное, мы ее потеряли тогда, когда проиграли дома "Оренбургу". Сейчас шансов уже почти нет. Хотя у нас остались дома две игры, я буду пытаться настроить ребят на игру с полной отдачей, требовать с них по-полной. Хочется, чтобы начатое дело они довели до конца и выглядели достойно.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь" //

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