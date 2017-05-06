Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Томь" две ошибки допустил арбитр Алексей Сухой. Сначала он неверно оценил единоборство в штрафной гостей и назначил пенальти в их ворота. Хотя оснований для такого наказания не было. Денис Глушаков упал сам.
Но если уж Сухой решил, что против спартаковца нарушили правила, игрока "Томи" следовало удалить с поля. Потому что в таком случае речь идет о лишении соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. (Александр БОБРОВ)
Бомжей_в
serzheo Бомжей_в____ Да кто вас судит? Нам в принципе плевать на ваше первое место, ибо в след. сезоне такого фарта не будет и вы вернетесь на свое законное 6-е место. Радуйтесь пока что))) / Какие вы смешные, еще год без ЛЧ и большой кошелек вас бросит. А где вы были 80 лет без него ты и сам знаешь)))
20:15
Kapral1980
Всем, кому кажется, что дурно пахнет... Ребят, ну идите уже в душ, имейте совесть. Это же от вас воняет и от ваших комментариев.
20:13
самарец
да ладно)) левые пенальти почти в каждом туре Пора бы привыкнуть
20:12
novic
Ну вот и Спартачку ставят липу. А то всё Зенит, Зенит.....
20:12
serzheo
Бомжей_в____ Да кто вас судит? Нам в принципе плевать на ваше первое место, ибо в след. сезоне такого фарта не будет и вы вернетесь на свое законное 6-е место. Радуйтесь пока что)))
20:11
Великий Пу
а вам все 40%
20:09
Великий Пу
позорное позрище
20:06
Пряслин
qwe20, посмотри матч "Ростов" - "Аякс".
20:05
DoodlyDoo
Судъя парадажная касёэл!
20:03
Kapral1980
ЦСКА71--------- Ну сильней конечно, но это футбол - всё может случится, а с этим пенальти теперь спокойней и мне и команде.
20:02
сабзеро
Дурно пахнущее чемпионство
20:01
DNoclaf
Бомжей_в: Жирков падал заранее, а тут после) вся разница)
20:00
ЦСКА71
Kapral1980 +100500 ))) адекват))) но согласись по любому Ваши должны делать томских юношей
19:58
Бомжей_в
Я согласен, пенальти не было. Но совсем недавно в точно таком же моменте падал Жирков, все заявили что пенальти был. И это веселит...
19:58
Leonsio_
Завидуйте молча ;)
19:57
Versus67
Пацанов обыграть честно не могут...как вам спартачи ваше лохочемпионство? Не пахнет? Не нюхайте.
19:57
ЦСКА71
ребяты, ну Вы что, да Спам и без пеналя должен пройти Томь без особых препонов, класс сильно выше. Не пеналь, так ещё бы какой другой гол забили бы
19:57
DoodlyDoo
Судья побоялся что вся мааасква захрюкает, за то что не наградил Оскаром, то есть пенальти, нашу звезду мирового уровня Глушкова. Он же старался!
19:55
Kapral1980
Болею за Спартак уже лет 25. Так вот, если бы в ворота Спартака поставили такой пенальти, я был бы в бешенстве
19:54
qwe20
бобров себя выставил полным дилетантом в футболе. про удаление игрока томи речи быть не могло, тк двойное наказание фактически запрещено рекомендациями фифа.
19:54
bond1951
глушак это костолом и симулянт 1 гильдии но значение это уже не имеет еще ко всему и судейки случайные попадаются......
19:53
waleriy
Цыц все , вам голос не давали.
19:53
SSergey
Очередной бред от "специалиста".
19:53
баламошка
Бобров, ты идиот.
19:52
banish
нарушение то было значит пенальти хотя бы глушаков и не упал
19:51
qwe20
слепой бобров. пеналь конечно был, Глушаков просто акцентировал нарушение, а то судья мог смалодушничать и не дать.
19:51
СереХа
Впервые согласен со СЭ. Судья - лах.
19:50
Enich
надо же, я ждал, что чушь напишет про пенальти:)) там слепому было видно, что глушак симулировал
19:48
serzheo
Позор спанытикам без левых пенальти даже Томь обыграть не могут))
19:45
zvovs
Москве разрешается.
19:42