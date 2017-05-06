19:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"

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На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак""Томь" две ошибки допустил арбитр Алексей Сухой. Сначала он неверно оценил единоборство в штрафной гостей и назначил пенальти в их ворота. Хотя оснований для такого наказания не было. Денис Глушаков упал сам.

Но если уж Сухой решил, что против спартаковца нарушили правила, игрока "Томи" следовало удалить с поля. Потому что в таком случае речь идет о лишении соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет  трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (34)
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Бомжей_в

serzheo Бомжей_в____ Да кто вас судит? Нам в принципе плевать на ваше первое место, ибо в след. сезоне такого фарта не будет и вы вернетесь на свое законное 6-е место. Радуйтесь пока что))) / Какие вы смешные, еще год без ЛЧ и большой кошелек вас бросит. А где вы были 80 лет без него ты и сам знаешь)))

20:15

Kapral1980

Всем, кому кажется, что дурно пахнет... Ребят, ну идите уже в душ, имейте совесть. Это же от вас воняет и от ваших комментариев.

20:13

самарец

да ладно)) левые пенальти почти в каждом туре Пора бы привыкнуть

20:12

novic

Ну вот и Спартачку ставят липу. А то всё Зенит, Зенит.....

20:12

serzheo

Бомжей_в____ Да кто вас судит? Нам в принципе плевать на ваше первое место, ибо в след. сезоне такого фарта не будет и вы вернетесь на свое законное 6-е место. Радуйтесь пока что)))

20:11

Великий Пу

а вам все 40%

20:09

Великий Пу

позорное позрище

20:06

Пряслин

qwe20, посмотри матч "Ростов" - "Аякс".

20:05

DoodlyDoo

Судъя парадажная касёэл!

20:03

Kapral1980

ЦСКА71--------- Ну сильней конечно, но это футбол - всё может случится, а с этим пенальти теперь спокойней и мне и команде.

20:02

сабзеро

Дурно пахнущее чемпионство

20:01

DNoclaf

Бомжей_в: Жирков падал заранее, а тут после) вся разница)

20:00

ЦСКА71

Kapral1980 +100500 ))) адекват))) но согласись по любому Ваши должны делать томских юношей

19:58

Бомжей_в

Я согласен, пенальти не было. Но совсем недавно в точно таком же моменте падал Жирков, все заявили что пенальти был. И это веселит...

19:58

Leonsio_

Завидуйте молча ;)

19:57

Versus67

Пацанов обыграть честно не могут...как вам спартачи ваше лохочемпионство? Не пахнет? Не нюхайте.

19:57

ЦСКА71

ребяты, ну Вы что, да Спам и без пеналя должен пройти Томь без особых препонов, класс сильно выше. Не пеналь, так ещё бы какой другой гол забили бы

19:57

DoodlyDoo

Судья побоялся что вся мааасква захрюкает, за то что не наградил Оскаром, то есть пенальти, нашу звезду мирового уровня Глушкова. Он же старался!

19:55

Kapral1980

Болею за Спартак уже лет 25. Так вот, если бы в ворота Спартака поставили такой пенальти, я был бы в бешенстве

19:54

qwe20

бобров себя выставил полным дилетантом в футболе. про удаление игрока томи речи быть не могло, тк двойное наказание фактически запрещено рекомендациями фифа.

19:54

bond1951

глушак это костолом и симулянт 1 гильдии но значение это уже не имеет еще ко всему и судейки случайные попадаются......

19:53

waleriy

Цыц все , вам голос не давали.

19:53

SSergey

Очередной бред от "специалиста".

19:53

баламошка

Бобров, ты идиот.

19:52

banish

нарушение то было значит пенальти хотя бы глушаков и не упал

19:51

qwe20

слепой бобров. пеналь конечно был, Глушаков просто акцентировал нарушение, а то судья мог смалодушничать и не дать.

19:51

СереХа

Впервые согласен со СЭ. Судья - лах.

19:50

Enich

надо же, я ждал, что чушь напишет про пенальти:)) там слепому было видно, что глушак симулировал

19:48

serzheo

Позор спанытикам без левых пенальти даже Томь обыграть не могут))

19:45

zvovs

Москве разрешается.

19:42