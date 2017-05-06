Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Томь" две ошибки допустил арбитр Алексей Сухой. Сначала он неверно оценил единоборство в штрафной гостей и назначил пенальти в их ворота. Хотя оснований для такого наказания не было. Денис Глушаков упал сам.

Но если уж Сухой решил, что против спартаковца нарушили правила, игрока "Томи" следовало удалить с поля. Потому что в таком случае речь идет о лишении соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"