В клубном магазине ЦСКА остаются билеты на дерби

Сегодня в кассах стадиона ЦСКА и клубном магазине поступили в свободную продажу билеты на дерби со "Спартаком". В день матча армейцы реализуют оставшиеся билеты, которые не были выкуплены ранее посетителями игр с "Ростовом" и "Локомотивом", а также владельцами сезонных абонементов.
Кассы на стадионе закрылись, как и было ранее объявлено, в 13.00. Но в клубном магазине продажа продолжается до сих пор. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в фирменном магазине ЦСКА, билетов на центральные сектора еще достаточно. (Сергей АСТАХОВ)
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
#прямосейчас.– Фратрия (@fratria) 30 апреля 2017 г.
В кассах стадиона и на Земляном Валу 8 идет свободная продажа
билетов на дерби. Билетов осталось очень много. Очередей нет. pic.twitter.com/eG6i18wA1R
besnebes1
А сколько билеты стоят? Небось загнул Гинер?
13:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
CSKA79, педо больше нет. у тебя наверное еще Сталин у власти)).
13:51
waleriy
Жадность до добра не доводит. А на дерби учитесь у Спартака собирать полные трибуны.
13:44
CSKA79
..а билеты по цене, как на дерби реал/барса, боруссия/Бавария и т.д.
13:41
CSKA79
Скоро на мячик только солдафоны и студенты по бесплатным билетам ходить будут. Ну а кули... на кого смотреть-то у коней, свиней, лохомотов, педо и мусаров.... не на кого. Третьесортные бразильцы и европейцы, мусульмане и отпрыски блатных мамиков/папиков.
13:40
Русский
На стадио Спартака даже на какой-то Урал 30К собирается.
13:27
Русский
А выделить квоту спартачам не 10%, а хотя бы 20% - это нет, лучше пусть пустые места на трибунах будут... Мелочный клуб этот ЦСКА, мелочные руководители... А болел даже на дерби не могут собрать полный стадион... Позорище...
13:27
shpasic
даже на дерби стадион собрать не могут, а ещё рассказывали сказки, что через пару лет отобьют стоимость стадиона)
13:25