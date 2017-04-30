13:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В клубном магазине ЦСКА остаются билеты на дерби

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Сегодня в кассах стадиона ЦСКА и клубном магазине поступили в свободную продажу билеты на дерби со "Спартаком". В день матча армейцы реализуют оставшиеся билеты, которые не были выкуплены ранее посетителями игр с "Ростовом" и "Локомотивом", а также владельцами сезонных абонементов.

Кассы на стадионе закрылись, как и было ранее объявлено, в 13.00. Но в клубном магазине продажа продолжается до сих пор. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в фирменном магазине ЦСКА, билетов на центральные сектора еще достаточно. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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besnebes1

А сколько билеты стоят? Небось загнул Гинер?

13:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

CSKA79, педо больше нет. у тебя наверное еще Сталин у власти)).

13:51

waleriy

Жадность до добра не доводит. А на дерби учитесь у Спартака собирать полные трибуны.

13:44

CSKA79

..а билеты по цене, как на дерби реал/барса, боруссия/Бавария и т.д.

13:41

CSKA79

Скоро на мячик только солдафоны и студенты по бесплатным билетам ходить будут. Ну а кули... на кого смотреть-то у коней, свиней, лохомотов, педо и мусаров.... не на кого. Третьесортные бразильцы и европейцы, мусульмане и отпрыски блатных мамиков/папиков.

13:40

Русский

На стадио Спартака даже на какой-то Урал 30К собирается.

13:27

Русский

А выделить квоту спартачам не 10%, а хотя бы 20% - это нет, лучше пусть пустые места на трибунах будут... Мелочный клуб этот ЦСКА, мелочные руководители... А болел даже на дерби не могут собрать полный стадион... Позорище...

13:27

shpasic

даже на дерби стадион собрать не могут, а ещё рассказывали сказки, что через пару лет отобьют стоимость стадиона)

13:25