В клубном магазине ЦСКА остаются билеты на дерби

Сегодня в кассах стадиона ЦСКА и клубном магазине поступили в свободную продажу билеты на дерби со "Спартаком". В день матча армейцы реализуют оставшиеся билеты, которые не были выкуплены ранее посетителями игр с "Ростовом" и "Локомотивом", а также владельцами сезонных абонементов.

Кассы на стадионе закрылись, как и было ранее объявлено, в 13.00. Но в клубном магазине продажа продолжается до сих пор. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в фирменном магазине ЦСКА, билетов на центральные сектора еще достаточно. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.