Тарас Бурлак: "Только судья не увидел удаление Промеса"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) высказал мнение о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес заслуживал удаления. В концовке первого тайма Промес разбил Бурлаку губу.
– До поры до времени у "Рубина" все складывалось неплохо. Что повлияло на то, что команда проиграла?
– Понимаю, что вы хотите от меня услышать, – сказал Бурлак. – Я считаю, что в первом тайме у "Спартака" была чистая красная карточка. Все это видели, только судья не видел. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Играли не хуже соперника.
- У вас разбита губа. Пришлось ее зашивать?
- Нет. Дней пять-семь придется ходить с отеком. Но тут дело даже не в этом. Мы все играем в футбол, не важно, в "Спартаке" или где-то. Но так играть нельзя. Была явная отмашка. Не знаю, как судья ее не видел. Даже если так, у меня лилась кровь и это стопроцентное удаление. Промес еще какие-то отмазки лепит, говорит, что меня не бил, но пусть посмотрит повтор.
– Какое у вас состояние? Когда решили, что сможете продолжить?
– Это даже не обсуждалось. Вопрос был в том, будут зашивать губу или нет. Я был готов играть.
– Что скажете по карточке Набиуллину?
– Он хотел сыграть на опережение, и Зобнин блокировал. Желтая карточка, без вопросов. Здесь все по делу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Singbеrt7
Никифор====== Олег, прямо с языка сорвал!!! В точку, попал.)))) У него на Казань зуб имеется)
23:41 5 декабря
Никифор
Cheremis57 ===== Если говорить о вариативности игровой модели, то да, в одной игре, наверное она должна быть разная, от монотонной до взрывной. Но ни в коем случае не стоять всей командой у своих ворот, это уже не футбол, а страдания!)) В матче с Ростовом подтекст был, обида и задача не проиграть....Они и приехали основным составом! По вилкову согласен, когда сломал игру, как уж на сковородке вертелся, но это РФПЛ. Хотя привыкнуть очень сложно....
23:38 5 декабря
onlywhitespartak
Я поражаюсь иногда народу вилков за спартак судил ?)) а ничего что он ровном месте промеса удалил и пенальти не дал ! В этом эпизоде с бурлаком был не акцентрированный удар рукой , а не локтем что имеет очень большое значение , во вторых заметьте бурлак толкал квинси в этом эпизоде , и сравните это с эпизодом с гарсией и вернблумом , и хочу заметить там удаления тоже не было , и даже карточки , и тогда можно было и жонатаса удалять за удар локтем таски ! И после этого судья помогал ? Ну вы клоуны просто
23:34 5 декабря
Malysh316
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23:28 5 декабря
Malysh316
Тарасик ,а в спину соперника толкать можно ? Ещё раз посмотри повтор.
23:27 5 декабря
Cheremis57
Singbеrt7=== В матче с "Ростовом" судья судил ровно и "Рубин" играл строго в обороне, результат - очко! Здесь же судья был на стороне "Спартака"!! Ваш тренерский штаб должен был это видеть и подсказать игрокам уйти в оборону, когда повели в счёте!!! Крылышки в Самаре сыграли правильно и "Рубин" имел бы шансы увеличить счёт, если бы закрылся после гола в ворота "Спартака"!!!!
23:27 5 декабря
Singbеrt7
Cheremis57 ===== Хочется игру увидеть, а не у ворот стоять. Это же футбол, спектакль, правда убивают игру в ПЛ ради столичных спонсоров. Боязнь допустить ошибку против Спартака и убил сегодняшний футбол.
23:20 5 декабря
Cheremis57
Fajyz====+ 100! Впервые согласен с тобой!! "Рубин" допустил ошибку, после забитого гола надо было сушить игру!! Вы же сыграли с "Ростовом" дома вничью!!! Ваши игроки не учли, что Вилков- это "домашний" судья "Спартака"!!!! Жаль, могли выиграть со счётом 1:0!!!!!
23:14 5 декабря
Юмнов
Только судья не увидел пенальти в ворота Рубина. А Промеса только судья удалил, для успокоения Буалака.
23:13 5 декабря
Singbеrt7
У федуна кормится.)))
23:10 5 декабря
Fajyz
Это как раз грубая ошибка судейки,которая повлияла на результат. Московские клубы всегда тянут судьи.
22:54 5 декабря
zega
Там в этом эпизоде Бурлак сам снизу руку Промеса "подсек", и кисть(а не локоть) Промеса пошла вверх, а он(Бурлак) губу подставил, видимо заранее спроектировал симуляцию.
22:52 5 декабря