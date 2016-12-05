Тарас Бурлак: "Только судья не увидел удаление Промеса"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) высказал мнение о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес заслуживал удаления. В концовке первого тайма Промес разбил Бурлаку губу.

– До поры до времени у "Рубина" все складывалось неплохо. Что повлияло на то, что команда проиграла?

– Понимаю, что вы хотите от меня услышать, – сказал Бурлак. – Я считаю, что в первом тайме у "Спартака" была чистая красная карточка. Все это видели, только судья не видел. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Играли не хуже соперника.

- У вас разбита губа. Пришлось ее зашивать?

- Нет. Дней пять-семь придется ходить с отеком. Но тут дело даже не в этом. Мы все играем в футбол, не важно, в "Спартаке" или где-то. Но так играть нельзя. Была явная отмашка. Не знаю, как судья ее не видел. Даже если так, у меня лилась кровь и это стопроцентное удаление. Промес еще какие-то отмазки лепит, говорит, что меня не бил, но пусть посмотрит повтор.

– Какое у вас состояние? Когда решили, что сможете продолжить?

– Это даже не обсуждалось. Вопрос был в том, будут зашивать губу или нет. Я был готов играть.

– Что скажете по карточке Набиуллину?

– Он хотел сыграть на опережение, и Зобнин блокировал. Желтая карточка, без вопросов. Здесь все по делу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)