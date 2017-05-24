Шамиль Газизов: "Спартак" сравнивают с "Ювентусом"? А "Уфа" похожа на "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что ему приятно сравнение команды со "Спартаком". Оба клуба в прошедшем сезоне наибольшее количество побед одержали со счетом 1:0.

– "Уфу" же в какой-то степени можно сравнить со "Спартаком". Любимый счет обеих команд в этом сезоне – 1:0.

– Нам льстит такое сравнение. Приятно, что нас в какой-то степени ставят в один ряд со "Спартаком" (улыбается). Но хочу заметить, что 1:0 – это в принципе самый популярный счет в футболе. Не пропустить и забить один мяч – это, что называется, победа на классе.

– "Спартак" иногда теперь называют русским "Ювентусом". А на какой клуб серии А похожа "Уфа"?

– Ой, я не люблю проводить параллели с какой-либо западной командой. Знаю, что у нас свой путь. В общем, "Уфа" похожа на "Уфу". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова