Сергей Фурсенко: "Стопроцентная замена легионеров на данный момент невозможна"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" выступил против полного отказа от легионеров в премьер-лиге. По его словам, это может развалить российский футбол.

– Клуб покинули Халк, Гарай, Витсель. В то же время пришли Молло, Эрнани, Цаллагов... Эти игроки соответствуют уровню и амбициям "Зенита"?

– Я бы не стал никого сравнивать. Сегодня мы должны смотреть только вперед, должны выстроить игру команды с центра поля по кирпичикам. И подбирать футболистов точечно, на определенные позиции, усиливая конкретные линии. Сейчас ведется дискуссия вокруг легионеров. Даже на Совете по спорту эта тема поднималась.

С моей точки зрения, 100-процентная замена легионеров на сегодняшний момент невозможна. Это может развалить весь российский футбол. Но подход к покупке легионеров должен быть простой и понятный всем: иностранец обязан быть сильнее, чем россияне, которые находятся в клубе. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью с Сергеем Фурсенко