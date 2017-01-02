Ромулу готов отказаться от зарплаты в "Спартаке" ради перехода во "Фламенго"

Полузащитник "Спартака" Ромулу намерен поговорить с руководством клуба о возможности перехода во "Фламенго", утверждает Сoluna do Flamengo. Хавбек хочет сменить клубную прописку во время зимнего трансфертного окна. 26-летний бразилец готов отказаться от своей зарплаты ради возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что Ромулу подписал трехлетний контракт с "Фламенго". Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами. За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.

Полузащитник опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со "Спартаком" заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.