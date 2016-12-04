Ринат Билялетдинов: "За золото будут бороться "Спартак" и "Зенит"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов после матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (0:0) отметил, что питерцы наряду со "Спартаком" остаются главными претендентами на первое место. По словам наставника, ЦСКА в этот спор вмешаться вряд ли сможет.

– На кого ставите в чемпионской гонке?

– За золото будут бороться "Спартак" и "Зенит".

– А ЦСКА?

– Не факт, что армейцы вообще попадут в тройку. Непонятная ситуация с тренером. Еременко дисквалифицирован, Дзагоевиз-за травм утратил кондиции, короткая скамейка. Кем играть-то? Команде нужна свежая кровь. Причем речь не о молодежи, отданной в аренду накануне сезона, а о качественном усилении опытными футболистами. Без них лидеров не догонишь. На данный момент "Краснодар" выглядит свежее и интереснее, чем ЦСКА. Полагаю, удержится в пятерке и "Терек".

– В "Ростов" не верите?

– Здесь многое зависит от матча с ПСВ. Думаю, "Ростов" не проиграет. В клубе понимают, что второго шанса пробиться в плей-офф Лиги Европы может не быть еще долго, а в Голландии устроит даже ничья. Но бороться на два фронта тяжело. Тем более у соперников отношение к "Ростову" теперь совершенно другое, его хорошо изучили. И тут на первый план выходит уже не командная игра, а индивидуальное мастерство. (Александр КРУЖКОВ)

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