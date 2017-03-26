Полиция Сербии расследует дело о нападении на болельщиков "Спартака" в Белграде

Пресс-атташе посольства России в Сербии Юрий Пичугин сообщил, что сербская полиция занимается расследованием дела о нападении на болельщиков московского "Спартака" после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" (1:2). Прошедшей ночью три российских болельщика, приехавших на товарищеский матч, были ранены в Белграде. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте.

– В результате ночного инцидента на улицах Белграда пострадали два гражданина России – Максим Бутрин и Павел Бодров, – цитирует ТАСС Пичугина. – Посольство находится в контакте с российскими гражданами. Сотрудник консульского отдела посетил пострадавших и провел с ними беседу, родственники так же оповещены. В настоящее время данным дело занимается полиция Сербии.

Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжелом состоянии //

Раненому в Белграде болельщику "Спартака" удалили селезенку