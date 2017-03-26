Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжелом состоянии

Двое российских болельщиков, получивших ножевые ранения после товарищеского матча "Црвена Звезда" – "Спартак" (2:1), находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, информирует RT. Третий пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.
По информации, предоставленной медперсоналом больницы, в отделении хирургии пострадавшим были проведены операции после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.
Стали также известны их имена – Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего не уточняется.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/372318-spartak-bolelschiki-operaciya
andyk82
Вгыгел, скажи-ка правду! У вас кто застремался? Вы, такая сильная и храбрая нация или хорваты?
15:06
andyk82
Вгыгел русотморозки повели себя обыкновенно , не по братски . -------------------------------- у тебя перевели часы, небрат ты наш?
15:01
Помпей
Шипторы совсем оборзели,пора Косово обратно Сербам возвращать,а потом Аляску,Луганск,Донбасс и закончить всё в центре Лондона когда саксы наложив в штаны убегали от русских!А пока лучший албанец это дохлый албанец!
14:51
serzheo
Саксы очень постарались оторвать Сербов от нас и развалить Югославию. Так что каких либо сближений они не допустят. Следует и дальше ожидать провокаций. Ничего удивительного.
14:45
crazysun78
вот оно, недоразвитое клиповое сознание, - дать оценку эпизоду не зная самого эпизода...
14:45
andyk82
Наверное, друзья Ефремова... Решили поддержать Навального в Белграде, но там не поняли
14:33
Chepololloo
Птицuk албанцы там еще как на сербов нападаю и такие случаи там несколько раз в неделю
14:32
Птицuk
В Сербии полно албанцев-отморозков. Сербы их знают, знают чего ожидать и не сунутся куда не следует. Наши конечно же не разбирают - серб это или албанец. Плюс албанцы на сербов с ножами нападать не будут - потому что знают - будет ответка. Ответки русских албанцам можно не опасаться. Здоровья пацанам, очень жаль что так вышло.
14:31
Flamenco
Просто так никто резать не будет! Заслужил -получил!
14:23
sailor1990
Может быть они не прочитали рекомендации МИД для туристов?
14:15
shpasic
мда, по-братски..
14:06