Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжелом состоянии

Двое российских болельщиков, получивших ножевые ранения после товарищеского матча "Црвена Звезда" – "Спартак" (2:1), находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, информирует RT. Третий пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.

По информации, предоставленной медперсоналом больницы, в отделении хирургии пострадавшим были проведены операции после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Стали также известны их имена – Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего не уточняется.