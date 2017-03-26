14:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжелом состоянии

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Двое российских болельщиков, получивших ножевые ранения после товарищеского матча "Црвена Звезда""Спартак" (2:1), находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, информирует RT. Третий пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.

По информации, предоставленной медперсоналом больницы, в отделении хирургии пострадавшим были проведены операции после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Стали также известны их имена – Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего не уточняется.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/372318-spartak-bolelschiki-operaciya

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КОММЕНТАРИИ (11)
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andyk82

Вгыгел, скажи-ка правду! У вас кто застремался? Вы, такая сильная и храбрая нация или хорваты?

15:06

andyk82

Вгыгел русотморозки повели себя обыкновенно , не по братски . -------------------------------- у тебя перевели часы, небрат ты наш?

15:01

Помпей

Шипторы совсем оборзели,пора Косово обратно Сербам возвращать,а потом Аляску,Луганск,Донбасс и закончить всё в центре Лондона когда саксы наложив в штаны убегали от русских!А пока лучший албанец это дохлый албанец!

14:51

serzheo

Саксы очень постарались оторвать Сербов от нас и развалить Югославию. Так что каких либо сближений они не допустят. Следует и дальше ожидать провокаций. Ничего удивительного.

14:45

crazysun78

вот оно, недоразвитое клиповое сознание, - дать оценку эпизоду не зная самого эпизода...

14:45

andyk82

Наверное, друзья Ефремова... Решили поддержать Навального в Белграде, но там не поняли

14:33

Chepololloo

Птицuk албанцы там еще как на сербов нападаю и такие случаи там несколько раз в неделю

14:32

Птицuk

В Сербии полно албанцев-отморозков. Сербы их знают, знают чего ожидать и не сунутся куда не следует. Наши конечно же не разбирают - серб это или албанец. Плюс албанцы на сербов с ножами нападать не будут - потому что знают - будет ответка. Ответки русских албанцам можно не опасаться. Здоровья пацанам, очень жаль что так вышло.

14:31

Flamenco

Просто так никто резать не будет! Заслужил -получил!

14:23

sailor1990

Может быть они не прочитали рекомендации МИД для туристов?

14:15

shpasic

мда, по-братски..

14:06

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