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Раненому в Белграде болельщику "Спартака" удалили селезенку

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Болельщику "Спартака" Павлу Бодрову, пережившему нападение в Белграде после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" (1:2), удалили селезенку, информирует RT. Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня.

– У Бодрова удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки, – цитирует RT дежурного врача Бранислава Стефановича. – Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений. Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем.

Получившие ножевые ранения болельщики "Спартака" находятся в тяжелом состоянии

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/372338-bolelschiki-spartak-selezyonka

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