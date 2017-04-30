Полиция пресекла все попытки правонарушений на дерби ЦСКА - "Спартак"

В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что стражи порядка не допустили серьезных правонарушений в ходе матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2). Виновные были привлечены к административной ответственности. Как отметили в столичном главке полиции, серьезных правонарушений во время матча не допущено.

– Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения матча между ЦСКА и "Спартаком", – цитирует ТАСС представителей МВД. – Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак" //

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