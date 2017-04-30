Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) отметил неподобающее поведение болельщиков обеих команд. На 55-й минуте встречи игра была прервана главным арбитром на 3 минуты из-за дыма от зажженных файеров фанатами армейцев.

– Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, – цитирует ТАСС Мутко. – На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.

По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"