20:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (1:2) отметил неподобающее поведение болельщиков обеих команд. На 55-й минуте встречи игра была прервана главным арбитром на 3 минуты из-за дыма от зажженных файеров фанатами армейцев.

– Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, – цитирует ТАСС Мутко. – На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.

По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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вперёд Спартак!

Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))

21:19

Спринт

Все без исключения болельщики футбола и спорта в целом давно выразили недовольство и возмущение самим Мутко, уровень которого помощник моториста рыболовного речного катера.

21:12

Roov

А болельщики весьма недовольны работой В.Л. Мутко. И дальше что. Продолжаем делать вид что всех все устраивает))

20:38