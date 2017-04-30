Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) отметил неподобающее поведение болельщиков обеих команд. На 55-й минуте встречи игра была прервана главным арбитром на 3 минуты из-за дыма от зажженных файеров фанатами армейцев.
– Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, – цитирует ТАСС Мутко. – На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол.
По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой.
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
21:19
Спринт
Все без исключения болельщики футбола и спорта в целом давно выразили недовольство и возмущение самим Мутко, уровень которого помощник моториста рыболовного речного катера.
21:12
Roov
А болельщики весьма недовольны работой В.Л. Мутко. И дальше что. Продолжаем делать вид что всех все устраивает))
20:38