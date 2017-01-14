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Молло дал интервью по-русски

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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после товарищеского матча против "Айнтрахта" по-русски ответил на вопросы представителя клубной пресс-службы. Для 27-летнего французского хавбека эта встреча стала дебютной в новой команде. 

– Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в "Зените"! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив, - сказал среди прочего Молло.

Йоан Молло: "Для адаптации в "Зените" хочу выучить русский еще лучше" // 
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