Молло дал интервью по-русски

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после товарищеского матча против "Айнтрахта" по-русски ответил на вопросы представителя клубной пресс-службы. Для 27-летнего французского хавбека эта встреча стала дебютной в новой команде.
– Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в "Зените"! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив, - сказал среди прочего Молло.
Йоан Молло: "Для адаптации в "Зените" хочу выучить русский еще лучше" //
"Зенит": Молло начинает, Эрнани подхватывает
Интервью полузащитника сине-бело-голубых после матча с "Айнтрахтом" 🎥– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 января 2017 г.
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