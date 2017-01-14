Йоан Молло: "Для адаптации в "Зените" хочу выучить русский еще лучше"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло, для которого товарищеский матч против "Айнтрахта" (0:0) стал дебютным в составе сине-бело-голубых, подчеркнул, что пока еще не готов играть 90 минут, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам французского хавбека, в питерской команде он надеется стать топ-игроком.

– Как оцените свой дебют за "Зенит" в матче с "Айнтрахтом"?

– Я счастлив. Тем более он состоялся в матче с хорошей командой. И вообще на поле было много топ-футболистов (улыбается).

– Вы уже неплохо говорите по-русски!

– Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в "Зените"! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив.

– В первом тайме именно вы заставили игрока "Айнтрахта" получить желтую карточку на вас, в тот момент когда "Зениту" приходилось выдерживать натиск соперника.

– Удалось "взорваться" в том эпизоде, в результате чего соперник вынужден был нарушить правила. Обычный эпизод. С другой стороны, прекрасно понимаю, что 90 минут пока играть объективно не могу. Скажем, сегодня даже за 45 минут очень устал. Поэтому надо забыть о недавнем отпуске и очень много работать. Мне очень хочется играть и тоже стать топ-игроком.

– С учетом того, что "Айнтрахт" закончил зимнюю подготовку, а "Зенит" ее только начал, 0:0 хороший результат?

– Для меня – нет. Даже в товарищеских матчах всегда хочу побеждать.

– Общий язык с партнерами на поле уже нашли?

– Мне кажется, когда играешь, очень быстро его находишь. Но, конечно, в новой команде еще надо адаптироваться. А команде в свою очередь привыкнуть ко мне.