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Мирча Луческу: "Зенит" постарается не допустить прошлых ошибок"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед гостевым матчем 17-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что у соперника было немного больше времени на подготовку к игре. По словам специалиста, команды, выступающие в еврокубках, сегодня должны подтвердить свое реноме.

– Все, что было до этого, забыто, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Встречаются две хорошие команды, которые выступают в еврокубках. Надеюсь, сегодня они подтвердят свое реноме. "Зенит" постарается не допустить прошлых ошибок. У "Ростова" было чуть больше времени для подготовки. В любом случае, игра покажет, кто на данный момент сильнее.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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