Мирча Луческу: "Зенит" постарается не допустить прошлых ошибок"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед гостевым матчем 17-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что у соперника было немного больше времени на подготовку к игре. По словам специалиста, команды, выступающие в еврокубках, сегодня должны подтвердить свое реноме.

– Все, что было до этого, забыто, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Встречаются две хорошие команды, которые выступают в еврокубках. Надеюсь, сегодня они подтвердят свое реноме. "Зенит" постарается не допустить прошлых ошибок. У "Ростова" было чуть больше времени для подготовки. В любом случае, игра покажет, кто на данный момент сильнее.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"