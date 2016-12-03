Мирча Луческу: "Красная Нету? Может, Мешков просто перепутал карманы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) высказал мнение, что на 60-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков мог просто ошибиться. Мешков удалил защитника сине-бело-голубых Луиша Нету за первую желтую карточку, но сразу же исправил свою ошибку.

– Вы поняли, что произошло, когда судья вытащил красную карточку?

– Я думаю, скорее всего, судья просто ошибся карточкой, либо думал, что это вторая для кого-то, поскольку не было мотива показывать красную карточку в этом эпизоде. Может быть, просто перепутал карманы. Человеческая ошибка, такое случалось в моей карьере. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Мешков исправил свою ошибку и отменил удаление Нету