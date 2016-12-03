20:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мешков исправил свою ошибку и отменил удаление Нету

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На 60-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" арбитр Виталий Мешков в течение нескольких секунд совершил ошибку и тут же исправил ее. Судья показал желтую карточку Луишу Нету, затем, решив, что она у зенитовского игрока вторая, достал красную, но вскоре отменил свое решение, оставив футболиста гостей на поле.

Нету, равно как и еще несколько зенитовцев, бурно выражал недовольство решением Мешкова, не зафиксировавшего (на мой взгляд, правильно) фол со стороны Александра Бухарова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ros

отскочили немытые.

20:57

hattabych

Мешков понял. что может совершить ошибку и не удалил Юсупова.

20:53

crazysun78

Чтобы ошибки не исправлять, их лучше просто не замечать... Да, питерские?.. ))

20:42

hattabych

Попробовал бы Мешков не "исправить", вторая лига навечно))

20:39

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