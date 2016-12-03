Мешков исправил свою ошибку и отменил удаление Нету

На 60-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" арбитр Виталий Мешков в течение нескольких секунд совершил ошибку и тут же исправил ее. Судья показал желтую карточку Луишу Нету, затем, решив, что она у зенитовского игрока вторая, достал красную, но вскоре отменил свое решение, оставив футболиста гостей на поле.

Нету, равно как и еще несколько зенитовцев, бурно выражал недовольство решением Мешкова, не зафиксировавшего (на мой взгляд, правильно) фол со стороны Александра Бухарова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"