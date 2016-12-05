22:08 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" играл с сердцем и с душой"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил игроков команды за успешно проведенную осеннюю часть сезона, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Красно-белые ушли на зимний перерыв на первом месте с пятиочковым отрывом от "Зенита".

- Насколько важно то, что "Спартак" одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары? 

- Думаю, ребята провели отличный "получемпионат". Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда - нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.

- Два момента после пропущенного гола возникли после передач справа Попова, начинавшего игру на другой позиции. Как это получилось? 

- Это не просто идея. Мы изучаем команду соперника и стараемся предусмотреть различные ситуации. 

- Кто отвечал за Жонатаса при "стандарте" с пропущенным голом? 

- Момент гола я тоже не рассмотрел. Но, думаю, сделали блок на Зобнине и обманули нас таким образом.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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CanagliaVova

победа с душком

23:09 5 декабря

Singbеrt7

Проводили бы свой чемпионат, Москвы и МО. И перекупали бы по очереди судей.

23:03 5 декабря

Никифор

там 7 пенальти Рубину нее поставили)))))))))))))) просто забыли, Вилков оказывается был куплен Рубином)))))))

23:02 5 декабря

Никифор

Судья за вас играл душой, сердцем и кошельком с банкнотами.

23:01 5 декабря

passerby

22:46 5 декабря

passerby

А ведь в некоторых матчах помимо, души сердца были видны и мозги, не ставь больше Макеева ...

22:42 5 декабря

Exsorsist

BABOOIN ============== У бабуинов их нет в принципе. Кто за тебя буковки пишет? Брат наш меньший?

22:27 5 декабря

Exsorsist

Святой92=========Ага, особенно , когда два пеналя Рубину не поставил и Промеса удалил.

22:26 5 декабря

BABOOIN

мозгов только у спартаковцев нет, с такой игрой очередному АЕКу проиграют в следующем году

22:21 5 декабря

Святой92

Да.Судья тоже всем сердцем и душой со спартаком был.

22:21 5 декабря

marksan

Каррера забыл указать ещё и судью!

22:16 5 декабря

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