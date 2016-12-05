Массимо Каррера: "Спартак" играл с сердцем и с душой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил игроков команды за успешно проведенную осеннюю часть сезона, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Красно-белые ушли на зимний перерыв на первом месте с пятиочковым отрывом от "Зенита".

- Насколько важно то, что "Спартак" одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары?

- Думаю, ребята провели отличный "получемпионат". Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда - нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.

- Два момента после пропущенного гола возникли после передач справа Попова, начинавшего игру на другой позиции. Как это получилось?

- Это не просто идея. Мы изучаем команду соперника и стараемся предусмотреть различные ситуации.

- Кто отвечал за Жонатаса при "стандарте" с пропущенным голом?

- Момент гола я тоже не рассмотрел. Но, думаю, сделали блок на Зобнине и обманули нас таким образом.