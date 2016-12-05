Массимо Каррера: "Спартак" играл с сердцем и с душой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил игроков команды за успешно проведенную осеннюю часть сезона, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Красно-белые ушли на зимний перерыв на первом месте с пятиочковым отрывом от "Зенита".
- Насколько важно то, что "Спартак" одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары?
- Думаю, ребята провели отличный "получемпионат". Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда - нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.
- Два момента после пропущенного гола возникли после передач справа Попова, начинавшего игру на другой позиции. Как это получилось?
- Это не просто идея. Мы изучаем команду соперника и стараемся предусмотреть различные ситуации.
- Кто отвечал за Жонатаса при "стандарте" с пропущенным голом?
- Момент гола я тоже не рассмотрел. Но, думаю, сделали блок на Зобнине и обманули нас таким образом.
CanagliaVova
победа с душком
23:09 5 декабря
Singbеrt7
Проводили бы свой чемпионат, Москвы и МО. И перекупали бы по очереди судей.
23:03 5 декабря
Никифор
там 7 пенальти Рубину нее поставили)))))))))))))) просто забыли, Вилков оказывается был куплен Рубином)))))))
23:02 5 декабря
Никифор
Судья за вас играл душой, сердцем и кошельком с банкнотами.
23:01 5 декабря
passerby
22:46 5 декабря
passerby
А ведь в некоторых матчах помимо, души сердца были видны и мозги, не ставь больше Макеева ...
22:42 5 декабря
Exsorsist
BABOOIN ============== У бабуинов их нет в принципе. Кто за тебя буковки пишет? Брат наш меньший?
22:27 5 декабря
Exsorsist
Святой92=========Ага, особенно , когда два пеналя Рубину не поставил и Промеса удалил.
22:26 5 декабря
BABOOIN
мозгов только у спартаковцев нет, с такой игрой очередному АЕКу проиграют в следующем году
22:21 5 декабря
Святой92
Да.Судья тоже всем сердцем и душой со спартаком был.
22:21 5 декабря
marksan
Каррера забыл указать ещё и судью!
22:16 5 декабря