Массимо Каррера: "Беру на себя ответственность. Вся вина на мне"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России взял ответственность за результат на себя. По словам наставника, он не передал игрокам нужную мотивацию. Добавим, что Каррере сегодня исполнилось 53 года.
- Это худший подарок на день рождения?
- Да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать нужную мотивацию игрокам. Я не смог донести, что турнир не закончился. Вся вина на мне.
- А почему вы им должны давать мотивацию? Стать чемпионом - недостаточная мотивация? И второй вопрос - что вы ожидали от игры?
- Знал, что встретим сильного соперника, хорошо сыгравшего с "Манчестер Юнайтед". Команду, которой трудно забить. В общем, было понятно, что будет сложно. И сегодня у "Ростова" было больше внутренней мотивации, чтобы выиграть этот матч.
- Что сегодня не получилось тактически? Показалось, что Квинси оказался в отрыве от прочей команды...
- Сегодня ничего не получилось из того, что пробовали на тренировках на неделе. Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент - у нас еще шесть очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
ISTORIK1969
Каррера - мужик, а Вилков чудак на букву М.
19:42
pomerazz
"Вы гуляйте во всю, Это вам сказал я, Пусть душа не болит, Я взял вину на себя"
19:39
Князь Милославский
Приятно даже просто почитать Массимо, не намека на нытье какое то о судействе, не то что цыгане разные...
19:39
FINIX
футбол>2018 смотри турнирную таблицу. там про места всё написано.
19:32
NRG
Вроде,как 7 очков,не?
19:24
Фемистоклюс
футбол>2018, хрюшек ты в зеркале каждое утро видишь.
19:20
футбол>2018
Какая боль, какая боль Ростов-Спартак 3:0. Браво Ростов!!Показали хрюшкам их настоящее место!!
19:16