Массимо Каррера: "Беру на себя ответственность. Вся вина на мне"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России взял ответственность за результат на себя. По словам наставника, он не передал игрокам нужную мотивацию. Добавим, что Каррере сегодня исполнилось 53 года.

- Это худший подарок на день рождения?

- Да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать нужную мотивацию игрокам. Я не смог донести, что турнир не закончился. Вся вина на мне.

- А почему вы им должны давать мотивацию? Стать чемпионом - недостаточная мотивация? И второй вопрос - что вы ожидали от игры?

- Знал, что встретим сильного соперника, хорошо сыгравшего с "Манчестер Юнайтед". Команду, которой трудно забить. В общем, было понятно, что будет сложно. И сегодня у "Ростова" было больше внутренней мотивации, чтобы выиграть этот матч.

- Что сегодня не получилось тактически? Показалось, что Квинси оказался в отрыве от прочей команды...

- Сегодня ничего не получилось из того, что пробовали на тренировках на неделе. Думаю, был неправильный подход к этому матчу изначально. Потому я и беру ответственность на себя. Единственный позитивный момент - у нас еще шесть очков отрыва. Чемпионат не окончен, и будет сложно до самого конца. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"