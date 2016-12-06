Федор Смолов: "Галицкий не продаст меня в "Спартак"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире телепрограммы "Культ тура" заявил, что не перейдет в "Спартак". Ранее сообщалось, об интересе красно-белых к форварду.
– То, что они хотят, – это правда, – сказал Смолов. – То, что я перейду, – нет. Галицкий сказал, что в России меня никуда не продаст.
Федор Смолов: "Как забил Окриашвили? Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина" //
Федор Смолов: "Результат сборной России на Euro-2016 – г...о, команда – нет" //
Федор Смолов: "Есть команда из Германии, куда готов уехать уже зимой" //
Смолов - Сафину: "Марат, никогда больше на своей половине поля не появлюсь" //
Федор Смолов: "Машина за 15 миллионов? Я столько не зарабатываю. Купил за 12" //
Федор Смолов: "Тошич не забивал больше, чем я. Чудак котируется, как топовый игрок"
Валерий Милан-Монако
Тони Старк Наши клубы обыгрывали Реал,Баварию,Барселону,Интер и многие другие...а эти перечисленные клубы (которые в своих чемпионатах на вторых ролях( могут лишь мечтать об этом( Сток сити?)) Клуб) который сейчас в высшей лиги(завтра может её покинуть и лет десять не появляться в ней( В этих клубах собраны игроки без котировок(или те(кто доигрывают свою карьеру( А за качество зрительного интереса в нашем чемпионате не стоит так сильно переживать)толи ещё будет) Спартак делает только первые шаги на восстановление и уже виден результат)это 30 тысяч в среднем за матч! и огромная аудитория болельщиков у экранов) о такой поддержки таким клубам середнечкам лишь в снах( И давайте дождёмся Нашего возращения в Лигу,там Мы тоже будем шумные)так как это Наша стихия! Быть первыми везде!
20:12
Тот самый Зануда
Если не нужен,то чего тогда губы раскатываете?Верните Барриоса,да и дело с концом.))
19:58
Айртон
Кому ты нужен в Спартаке?)) Полено.)) Твой уровень - Краснодар, нам нужен форвард из Европы или Ю. Америки.) К Промесу и Зе Луишу.)
19:52
Тони Старк
Валерий Милан-Монако Смолов хочет сказать,что готов играть всю жизнь за провинциальный средний клуб)если уедет,то в средний европейский клуб)так как гранды вряд ли им заинтересуются( итог: вся футбольная жизнь печалька( Жаль,что у нас футболисты без амбиций(( Вот как раз переход в спартак это положить на амбиции.Во первых любой немецкий клуб это полный стадион и не 20 тысяч,а намного больше это игра в чемпионате где нет судейских непонятных ошибок,где игрока удалят за удар соперника в лицо не смотря на его звездность,да и просто любой немецкий клуб в пять раз сильнее спартака,про Сток Сити я вообще молчу,это для спартака космос,так что лучше Сток или Вердер чем спартак и наш чемпионат!
19:41
CanagliaVova
Галицкий хочет своим пацанам только добра
19:32
Валерий Милан-Монако
Смолов хочет сказать,что готов играть всю жизнь за провинциальный средний клуб)если уедет,то в средний европейский клуб)так как гранды вряд ли им заинтересуются( итог: вся футбольная жизнь печалька( Жаль,что у нас футболисты без амбиций((
19:21
shpasic
значит, бесплатно уйдёт.
19:17
ДОЗВОН ГУБЕР
Да с такой дегенератской "физией" тебя только в зоопарк продать можно... В отдел руконогих приматов.
19:12
KotZombie43484
Кокорина лучше возьмите в Спартак! Что будет делать в плей-офф ЛЕ беззубый Краснодар?
19:03
bond1951
ты лучше бы сказал а сам ты хочешь в это болото
19:00
Exsorsist
Беда то какая, такое "сокровище" и в Спартак не перейдет... Ну просто пропадет без него Спартак, а Зе Луиш нервно курит в сторонке....)))
18:56
баламошка
Печалька(( Ну, пусть пуляет за Краснодар) Если перейдёт в бомжатню или конюшню - приворожу к нему Лопыриху обратно, будет снова мимострелом Робин Худом.
18:48