18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Есть команда из Германии, куда готов уехать уже зимой"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что может продолжить карьеру в Германии. Форвард добавил, что готов уехать уже в зимнее трансферное окно.

– Есть варианты в Англии – из конкретного "Стоук Сити", – сказал Смолов. – Надо думать. Есть еще одна команда, куда я готов уехать зимой. Это команда из Германии. Не буду ее называть. Рассчитываю уехать туда летом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CanagliaVova

в Германии - Эрцгебирге?

19:33

Валерий Милан-Монако

что и требовалось доказать( бегать за клубами середняками в Европе((

19:25

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