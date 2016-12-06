Федор Смолов: "Есть команда из Германии, куда готов уехать уже зимой"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что может продолжить карьеру в Германии. Форвард добавил, что готов уехать уже в зимнее трансферное окно.

– Есть варианты в Англии – из конкретного "Стоук Сити", – сказал Смолов. – Надо думать. Есть еще одна команда, куда я готов уехать зимой. Это команда из Германии. Не буду ее называть. Рассчитываю уехать туда летом.