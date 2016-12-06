Федор Смолов: "Тошич не забивал больше, чем я. Чудак котируется, как топовый игрок"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" выразил недоумение, почему все обсуждали его безголевую серию. Он привел в пример серию без забитых мячей полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.
– Почему я был в сборной, когда не забивал? Тошич не забивал 2500 минут. Больше, чем я, – сказал Смолов. – Чудак играет в ЦСКА и котируется, как топовый игрок. Почему об этом никто не говорит?
Enich
Федя совсем с катушек съехал. видимо с мамаевом крепкая мужская дружба:)
21:13
DAVI SVININU!
Патомучто Тошич ЧЕМПИОН!
21:02
Helicopter
Ку-ку.
20:52
Ралпачан Фляйшманъ
очень некрасиво со стороны Федора. кальяну перекурил, что ли? такое позорное интервью не каждый сумеет дать.
20:44
Slim Taller
Совсем нюх потерял.Звездой себя почувствовал.По мне так посредственный игрок,классом ниже чем Тошич.
20:30
maxdc
Федя тоже чудак, на букву "м". Обычно после такого словесного поноса следует позор и забвение. Стыд публичному человеку шутить про авто за 12 лямов...
20:29
Melyfaro
Странно что он не сказал что Акинфеев не забивает :)
20:23
П_о_в_а_р
Смишно.
20:15
pravda1979
В футбольном мире все весьма относительно. Вчера ты был ни кем. Сегодня- предмет для подражания. "Завтра" способно перевернуть все с ног на голову. И какая полоса ни была бы в карьере футболиста, необходимо следить лишь за собой. И не критиковать даже тех, кто кажется "чудаком".
20:11
мин-воды
Тошич всю лигу Чемпионов в том году вытащил!
19:56
Assorti
Вот это Федя Смолов ляпнул. Зависть - плохое качество.
19:53
Тони Старк
То тренер Краснодара ересь про лучшую игру своего клуба несет,то Смолов вдруг себя бог знает кем возомнил,видимо Магнит с нового года цены на жрачку поднимет или на новый год бананы зацветут)
19:51
shpasic
то ли дело Тошич - блистал в других странах и золотые мячи пачками брал)
19:51
Тони Старк
Не дело Тошича мячи пачками забивать,хотя в последнее время он сильно сдал,а вот сможет ли Смолов сам заиграть в другой стране большой вопрос!Уже пылил в Нидерландах и ничего путного из этого не вышло.
19:49
Тот самый Зануда
Звёздочку похоже Федя словил.
19:46
CanagliaVova
Мамаев несомненно круче Тошича :-D
19:46
bond1951
это ты чудак без серого вещества в голове да тебе до ТОШИЧА как до луны
19:45
Dolphin75
Ну а топовым он котируется за такие пасы-шедевры, как в последнем матче на Траоре пяткой.
19:41
Promesov
Грубовато его понесло
19:40
Dolphin75
Мало того, что "чудак" - полузащитник, так ещё и фланговый. У него обязанности совсем иные, передачи поставлять форварду. Коим является Феодор))
19:37
armi
Жизнерадостный Ч,удак, ты Федя!!!!!!! Тошик - полузащ, а ты вроде чистый нап!!!!!!!!! Разницу объяснить или сам допетришь??? Хотя может и вряд ли.
19:35
mikeV
Aborigen06 - именно так
19:34
half back
Федя???? Ты одурел??? Кто ты чудак...
19:34
Aborigen06
Да и титулов побольше будет...
19:30
Aborigen06
Вообще то чудак - полузащитник, а ты дурачок нап... Вопросы какие еще?????
19:26