Федор Смолов: "Тошич не забивал больше, чем я. Чудак котируется, как топовый игрок"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" выразил недоумение, почему все обсуждали его безголевую серию. Он привел в пример серию без забитых мячей полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.

– Почему я был в сборной, когда не забивал? Тошич не забивал 2500 минут. Больше, чем я, – сказал Смолов. – Чудак играет в ЦСКА и котируется, как топовый игрок. Почему об этом никто не говорит?