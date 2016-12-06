Федор Смолов: "Галицкий не продаст меня в "Спартак"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире телепрограммы "Культ тура" заявил, что не перейдет в "Спартак". Ранее сообщалось, об интересе красно-белых к форварду.

– То, что они хотят, – это правда, – сказал Смолов. – То, что я перейду, – нет. Галицкий сказал, что в России меня никуда не продаст.

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