Федор Смолов: "Результат сборной России на Euro-2016 - г...о, команда - нет"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что не согласен с оценкой выступления национальной команды на Euro-2016 от бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Специалист после чемпионата Европы рассказал: после поражения от Уэльса к нему в номер пришел ряд игроков с признанием об общем невысоком уровне.
– Не согласен со Слуцким, – сказал Смолов. – Результат – г...о, но команда – нет. И одно очко мы-то зацепили. (Улыбается.)
Boleijj protiv
Tigerrr1986 ----------- Тогда состав был сильнее и игры тоже не было. Было пару матчей, которые при удачном стечении обстоятельств позволили запрыгнуть до полуфинала Европы.
21:07
Boleijj protiv
Он про какое очко говорит, не про свое ли?
21:04
Tigerrr1986
Абсолютно полностью согласен с Федором - игроки у нас есть, осталось сделать из них команду. У Капелло и Слуцкого это не получилось, а Капелло и вовсе развалил всю нашу команду. Хиддинк создал из того что было команду, а Адвокат ничего не стал менять- только продолжил дело Хиддинка. И не надо говорить, что игроки тогда были другого класса - если сравнивать по персоналиям, то игроки тогда и сейчас плюс-минус -примерно одинакового уровня. Просто Хиддинк сумел тогда правильно их использовать и сделал из них достойную команду . Всем удачи и добра !!!
19:24
Exsorsist
Одно очко на всех! )))))
19:03
serzheo
Смола - лучше бы ты молчал, про одно очко особливо. Понаберут по объявлениям в сборную, достали.
18:56
совва
одно очко - это успех))
18:49
spetrov
Федор, вы теперь лет 5 это мусолить будете? Очевидно же, что это было сиюминутной ситуацией именно в тот вечер на тех эмоциях. Давно бы показали, что вы сделали выводы. Шансы у вас для этого были.
18:48
баламошка
Прям душа радуется))
18:46