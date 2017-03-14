Евгений Турбин: "Гол "Зенита"? Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал взятие ворот пермской команды на 7-й минуте игры. Хавбек питерцев Хави Гарсия переправил головой мяч в ворота "Амкара", тот попал в партнера испанца по команде Луиша Нету, который находился уже за линией, и вылетел в поле.

– Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток". – Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.

Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока "Зенита", который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.

Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол.