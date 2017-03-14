22:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Турбин: "Гол "Зенита"? Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию"

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Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал взятие ворот пермской команды на 7-й минуте игры. Хавбек питерцев Хави Гарсия переправил головой мяч в ворота "Амкара", тот попал в партнера испанца по команде Луиша Нету, который находился уже за линией, и вылетел в поле.

 
Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

– Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток". – Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.

Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока "Зенита", который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.

Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

объяснения школьника марьванне на тему "почему я каждый день опаздываю на уроки". пробки в метро, эскалатор опоздал, ну и прочее).

22:55

kingarthur

Евгений, Вам совершенно не нужно оправдываться, Вы все сделали правильно, Вы настоящий профессионал и порядочный человек, в отличие от огромного количества газпромовских прихвостней в Вашей профессии.

22:49

HTIRLIC

Оффсайд там был, хорош уже обсуждать этот момент. Судья конечно мог поставить пеналь на дзюбе. Но в матче локо - краснодар тоже судья не поставил очевидный фол на вандерсоне. Могу в каждом матче сказать об ошибках у арбитров, на то они и люди. Где-то меньше ошибок - потому что большие профессионалы, а у нас вот так. Какие дворовыке команды, такие и судьи! Вся наша лига - двор! Когда смотришь обзор нашего чемпа и потом включаешь обзор Челси - МЮ, понимаешь что до этого смотрел не футбол.

22:45

Medved.

pushgun очевидный момент? ну да, очевидно офсайд был, но неадекватам этого не понять

22:45

zloybolshoy

Вообще не пойму здесь плач бомжей, собственный игрок выбивает мяч в поле, при этом закрывает обзор судьям

22:44

19lon72

полезли плаческоиды наружу

22:40

pushgun

50 тыщ евро на дороге не валяются.

22:39

pushgun

Очки купи. Совесть ты уже продал иуда. Смотришь на очевидный момент и лжешь.

22:34

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