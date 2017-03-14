Евгений Турбин: "Гол "Зенита"? Ассистент сказал, что мяч полностью не пересек линию"

Главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) Евгений Турбин рассказал, почему не засчитал взятие ворот пермской команды на 7-й минуте игры. Хавбек питерцев Хави Гарсия переправил головой мяч в ворота "Амкара", тот попал в партнера испанца по команде Луиша Нету, который находился уже за линией, и вылетел в поле.
– Хотелось бы напомнить, что пока мяч полностью не пересек линию ворот, он остается в игре, – сказал Турбин в эфире программы "Свисток". – Все-таки нет 100-процентной уверенности после тех просмотров, что видел я, что мяч целиком оказался за линией ворот.
Именно об этом на поле мне в рацию сказал ассистент. Конечно, усложнило ситуацию действия игрока "Зенита", который по каким-то причинам выбил мяч с линии ворот.
Если у арбитра или ассистента нет полной уверенности в том, что мяч в воротах, он не может засчитать гол.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
объяснения школьника марьванне на тему "почему я каждый день опаздываю на уроки". пробки в метро, эскалатор опоздал, ну и прочее).
22:55
kingarthur
Евгений, Вам совершенно не нужно оправдываться, Вы все сделали правильно, Вы настоящий профессионал и порядочный человек, в отличие от огромного количества газпромовских прихвостней в Вашей профессии.
22:49
HTIRLIC
Оффсайд там был, хорош уже обсуждать этот момент. Судья конечно мог поставить пеналь на дзюбе. Но в матче локо - краснодар тоже судья не поставил очевидный фол на вандерсоне. Могу в каждом матче сказать об ошибках у арбитров, на то они и люди. Где-то меньше ошибок - потому что большие профессионалы, а у нас вот так. Какие дворовыке команды, такие и судьи! Вся наша лига - двор! Когда смотришь обзор нашего чемпа и потом включаешь обзор Челси - МЮ, понимаешь что до этого смотрел не футбол.
22:45
Medved.
pushgun очевидный момент? ну да, очевидно офсайд был, но неадекватам этого не понять
22:45
zloybolshoy
Вообще не пойму здесь плач бомжей, собственный игрок выбивает мяч в поле, при этом закрывает обзор судьям
22:44
19lon72
полезли плаческоиды наружу
22:40
pushgun
50 тыщ евро на дороге не валяются.
22:39
pushgun
Очки купи. Совесть ты уже продал иуда. Смотришь на очевидный момент и лжешь.
22:34