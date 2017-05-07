Дмитрий Комбаров: "Этого чемпионства ждал всю жизнь"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что встретил чемпионство в кругу семьи и друзей за городом. Также он отметил, что от радости у него навернулись слезы на глаза.

Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Расскажите, как отмечаете чемпионство, где встретили это известие?

– С семьей и с друзьями нахожусь за городом. У нас собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами "Спартака" и я ждал ее всю свою жизнь.

– Слезы не навернулись, потому что у многих болельщиков они сейчас наворачиваются?

– Навернулись. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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