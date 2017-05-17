Артем Дзюба: "Нико – топ, вообще супер!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) высоко оценил вклад защитника Николаса Ломбертса в успехи команды. Эта встреча стала последней домашней игрой для 32-летнего бельгийца за сине-бело-голубых. Летом он перейдет в "Остенде".
– Нико – топ, вообще супер!– сказал Дзюба. (Артем РЯБОВОЛ)
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //
Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //
Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет
Tomai10
что он был в Спартаке??? в "Ростове" -его ШАНС был продаться в Европу...
22:59
Странник-777
Болотное бревно. Есть высшая справедливость во всем этом.
22:59
Комс
А Артем - дно, вообще отстой!
22:57
Странник-777
Игрочишко... а мог бы сегодня с Великой командой вместе танцевать в раздевалке. Променял честь на бабло.
22:56
igogohruhru
Ващщще внатуре епть! Все бегут из зенита, скоро и Дзюба в Спартак попросится за трофеями.
22:48
top220
игрочишку - с 3 местом!)))
22:41
SP2
Очень содержательно оценил. А по факту - когда Ломбертс был в щащите Зенита такие нападающие как Дзюба Зениту вообще почти не забивали. Только по большим праздникам.
22:24