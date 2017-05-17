22:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Нико – топ, вообще супер!"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) высоко оценил вклад защитника Николаса Ломбертса в успехи команды. Эта встреча стала последней домашней игрой для 32-летнего бельгийца за сине-бело-голубых. Летом он перейдет в "Остенде".

– Нико – топ, вообще супер!– сказал Дзюба. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //
Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //
Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Tomai10

что он был в Спартаке??? в "Ростове" -его ШАНС был продаться в Европу...

22:59

Странник-777

Болотное бревно. Есть высшая справедливость во всем этом.

22:59

Комс

А Артем - дно, вообще отстой!

22:57

Странник-777

Игрочишко... а мог бы сегодня с Великой командой вместе танцевать в раздевалке. Променял честь на бабло.

22:56

igogohruhru

Ващщще внатуре епть! Все бегут из зенита, скоро и Дзюба в Спартак попросится за трофеями.

22:48

top220

игрочишку - с 3 местом!)))

22:41

SP2

Очень содержательно оценил. А по факту - когда Ломбертс был в щащите Зенита такие нападающие как Дзюба Зениту вообще почти не забивали. Только по большим праздникам.

22:24