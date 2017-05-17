Артем Дзюба: "Нико – топ, вообще супер!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) высоко оценил вклад защитника Николаса Ломбертса в успехи команды. Эта встреча стала последней домашней игрой для 32-летнего бельгийца за сине-бело-голубых. Летом он перейдет в "Остенде".

– Нико – топ, вообще супер!– сказал Дзюба. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //

Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //

Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет