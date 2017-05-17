Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет

По окончании матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" (1:0) защитник Николас Ломбертс получил подарок – футболку, сшитую из элементов формы сине-бело-голубых за все 10 лет, что футболист провел в Петербурге. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона.
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //
Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //
Фанаты "Зенита" целый час провожали Ломбертса кричалками и песнями //
Ломбертс поблагодарил болельщиков "Зенита"
По окончании матча Николас Ломбертс получил подарок – футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за все 10 лет, что Нико провёл в Петербурге #СпасибоНико // At the end of the match Nicolas Lombaerts received a special gift from the club - a custom made Zenit shirt, created from the kits of the last 10 years as worn by Nico during his time in St. Petersburg #ThankYouNico
lavrentev01
Коля, спасибо тебе за все!!!!! ты - крутой
22:17