Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет

По окончании матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" (1:0) защитник Николас Ломбертс получил подарок – футболку, сшитую из элементов формы сине-бело-голубых за все 10 лет, что футболист провел в Петербурге. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //

Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //

Фанаты "Зенита" целый час провожали Ломбертса кричалками и песнями //

Ломбертс поблагодарил болельщиков "Зенита"