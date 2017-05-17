22:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет

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По окончании матча 29-го тура чемпионата России "Зенит""Краснодар" (1:0) защитник Николас Ломбертс получил подарок – футболку, сшитую из элементов формы сине-бело-голубых за все 10 лет, что футболист провел в Петербурге. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" // 
Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //
Фанаты "Зенита" целый час провожали Ломбертса кричалками и песнями //
Ломбертс поблагодарил болельщиков "Зенита"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavrentev01

Коля, спасибо тебе за все!!!!! ты - крутой

22:17