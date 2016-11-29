Артем Дзюба: "Драки в раздевалке не было"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире передачи "Все на футбол" опроверг появившуюся после гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) информацию о том, что в раздевалке гостей была драка. По словам Дзюбы, "Зенит" остается единым коллективом, несмотря на обидное поражение.

– Драки не было, это не верная информация, – подчеркнул Дзюба. – Источник что-то выдумал. В нашем коллективе все хорошо. Да, мы потерпели обидное поражение, но у нас все хорошо, завтра уже будем единым коллективом. Да, после таких поражений разговоры идут на повышенных тонах, но это нормально.

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