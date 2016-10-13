Александр Жирков: "Все ключевые решения принимаются на совете директоров"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Александр Жирков рассказал о системе управления в команде, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Все ключевые решения принимаются на совете директоров. Его возглавляет Леонид Федун. Исполнение: Сергей Родионов занимается спортивной частью, Наиль Измайлов - коммерцией. Я задам вам вопрос: кто главный у нас в стране? Правильно, президент. Но это же не значит, что он принимает все решения на местах. В Тюмени, например. Так же и в "Спартаке".